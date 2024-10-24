Происшествия

Псковичка зарезала собутыльника и пыталась обвинить в этом умершего сожителя

Жительница Псковского района зарезала собутыльника и пыталась обвинить в этом умершего в тот же период времени сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Сообщение об обнаружении в одном из домов в деревне Голубово Псковского района тела мужчины с признаками насильственной смерти поступило в правоохранительные органы 22 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного часть 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержали 57-летнюю местную жительницу, у которой потерпевший 10 октября находился в гостях. Во время совместного распития спиртных напитков между мужчиной и хозяйкой дома произошел конфликт, в ходе которого женщина нанесла гостю несколько ударов ножом в область туловища, от чего потерпевший скончался на месте происшествия.

После обнаружения правоохранителями тела погибшего женщина пыталась ввести следствие в заблуждение, сообщая, что убийство совершил ее умерший в тот же период времени сожитель. Однако, в ходе проведенных следственных и оперативно-розыскных действий удалось установить причастность хозяйки жилья к совершению преступления.

«Подозреваемая установлена благодаря слаженным действиям следователей и криминалистов регионального следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников УУР УМВД России по Псковской области и оперуполномоченных территориального отдела полиции», – рассказали в комитете.

Фигурантку задержали в процессуальном порядке, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения. По уголовному делу продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление обстоятельств расследуемого преступления.