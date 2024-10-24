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Мошенник похитил у псковича более 2 млн рублей под предлогом пассивного дохода

Мошенник похитил у жителя Пскова более 2 млн рублей под предлогом пассивного дохода. По данному факту возбудили уголовное дело. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Согласно материалам дела, неустановленное лицо предложило местному жителю пассивный доход через вложение денежных средств с использованием мобильной связи и мессенджеров Skype и WhatsApp. Злоумышленник, воспользовавшись доверчивостью мужчины, похитил более 2 миллионов рублей, которые потерпевший перевел на указанные банковские счета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Прокурор города Пскова признал процессуальное решение о возбуждении дела законным и обоснованным.

Санкция части 4 статьи 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется следствие.