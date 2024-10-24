Происшествия

Грузовой вагон сошел с железнодорожных путей под Псковом

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку в связи со сходом грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования станции Череха в Псковской области 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Фотографии: Северо-Западная транспортная прокуратура

По предварительным данным, сход произошел про маневровых работах. Пострадавших и потери груза нет.

Причины устанавливаются.

Псковская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.