Происшествия

Печорский суд оштрафовал иностранца на 150 тысяч рублей за взятку таможеннику

Иностранца признали виновным в покушении на дачу взятки начальнику отдела таможенного поста Псковской таможни. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Установлено, что в сентябре мужчина попытался передать 50 тысяч рублей начальнику отдела таможенного поста Псковской таможни. Эти деньги предназначались за перемещение автомобиля из Таджикистана без уплаты таможенных пошлин.

Незаконные действия гражданина были пресечены сотрудниками Псковской таможни. Печорский районный суд назначил виновному штраф 150 тысяч рублей.