Происшествия

Дедовичанку обязали вернуть 114 тысяч рублей незаконных начислений

Дедовичский районный суд рассмотрел дело о возврате переплаченной пенсии по потере кормильца. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Истец, отделение Фонда пенсионного и социального страхования, подал иск против местной жительницы, которая с января 2023 года получала социальную пенсию как обучающаяся. Она была предупреждена о необходимости сообщать о любых изменениях, влияющих на ее право на получение пенсии. Однако, не уведомив пенсионный орган о том, что с 30 июня 2023 года была отчислена из учебного заведения, она создала переплату в 114 453 рубля.

Фонд предложил вернуть деньги добровольно, но до сих пор долг не погашен. Суд удовлетворил иск полностью и обязал ответчицу вернуть переплату, а также оплатить государственную пошлину.