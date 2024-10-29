Происшествия

Более 4 миллионов рублей отдали мошенникам псковичи

После телефонного общения с незнакомцами несколько жителей Пскова, Великих Лук и Новосокольнического района перевели им более четырех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области

По версии следствия, звонившие представлялись брокерами, сотрудниками банков и правоохранителями. И под предлогами якобы предоставления дополнительного заработка в Сети, предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и списания денег со счетов завладели денежными средствами собеседников.

Потерпевшие, среди которых были пенсионеры, лишились в общей сложности свыше четырех миллионов рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.