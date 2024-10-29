Происшествия

Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз из России 8 тысяч евро

Псковские таможенники пресекли незаконный вывоз из России валюты в грузовом автомобиле. На российско-латвийской границе в кабине грузового транспортного средства сотрудники таможенного поста пункта пропуска Убылинка обнаружили 8 тысяч евро, сокрытых от таможенного контроля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фото здесь: Псковская таможня

Водитель автомобиля, выезжая из Российской Федерации, не подавал пассажирскую таможенную декларацию.

При таможенном контроле транспортного средства в кожухе ручки коробки переключения передач таможенники обнаружили незадекларированные, прикрытые четырьмя пачками сигарет, 80 денежных купюр номиналом по 100 евро.

В отношении гражданина Сербии возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).