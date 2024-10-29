Происшествия

Рыжеволосая женщина с тату на руке пропала в Острове

31-летняя Юлия Бекмуратова (Горина) пропала в Острове. 27 октября ушла из дома и не вернулась. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, рыжие волосы, зеленые глаза. По имеющейся информации, женщина была одета в красный свитер, черные джинсы, черные куртку и черные кроссовки. Особая примета - тату на левой руке.

Информацию, которая поможет найти пропавшую, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.