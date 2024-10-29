Происшествия

Более полутора миллионов рублей лишились жители области в результате мошеннических действий

Более полутора миллионов рублей лишились жители области в результате мошеннических действий неустановленных аферистов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и сотовых компаний. И под разными предлогами завладели их сбережениями.

В частности, они предложили своим собеседникам для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов и доступа к их банковским счетам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета».

В итоге, доверчивые граждане последовали этим «рекомендациям» и потеряли в общей сложности свыше полутора миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.