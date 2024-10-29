Происшествия

Мошенники выманили у псковичей около трех миллионов рублей

Злоумышленники обманным путем завладели сбережениями ряда жителей Пскова, Великих Лук, Псковского, Порховского и Новосокольнического районов на общую сумму около трех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям региона под видом сотрудников банковской сферы и других организаций звонили незнакомцы. И в ходе общения под разными предлогами завладели их денежными средствами на общую сумму около трех миллионов рублей. В частности, аферисты предложили собеседникам для предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов перевести деньги на «безопасный счет», что те и сделали.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.