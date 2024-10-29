Происшествия

Мужчина погиб при пожаре в Острове из-за неосторожности при курении

Мужчина погиб при пожаре в Острове в ночь на 6 ноября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области, вызов о возгорании поступил в 1:02, пожар произошел в двухквартирном жилом доме на улице Гастелло в Острове-2.

При ликвидации пожара обнаружили погибшего 57-летнего мужчину. Возможной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем при курении. Огнеборцами МЧС России спасены жилой дом и две хозяйственные постройки.

Привлекались 6 человек личного состава и 2 единицы техники.