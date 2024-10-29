Происшествия

Пожар в подвале многоквартирного дома ликвидировали в Пскове

Возгорание произошло в подвале многоквартирного дома на улице Коммунальной в Пскове 5 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Вечером пожарные МЧС России ликвидировали возгорание в подвале многоквартирного дома. По предварительным данным, причиной послужило неосторожное обращение с огнем. Привлекались 8 специалистов и 3 единицы техники.

А днем в этот день в деревне Амосово Псковского района специалисты МЧС России ликвидировали возгорание в бане. Предположительно, причиной стал аварийный режим работы электросети. Пожарные спасли хозяйственную постройку.