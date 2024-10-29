Происшествия

Жилой дом сгорел в Стругах Красных из-за нарушений при использовании печи

Жилой дом сгорел 5 ноября на улице Лагерной в Стругах Красных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

В 12:03 поступило сообщение о возгорании. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарными МЧС России спасены соседний жилой дом и хозяйственная постройка. Привлекались 6 специалистов и 2 единицы техники, а также представители добровольной пожарной команды.

В этот же день в деревне Копылово Великолукского района ликвидировано возгорание бани. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.