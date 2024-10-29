Происшествия

Пскович ответит в суде за избиение сожительницы в кафе

В Пскове прокуратура передала в суд уголовное дело в отношении 44-летнего мужчины, который снова оказался на скамье подсудимых за избиение своей сожительницы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В августе пара устроила скандал в кафе. Мужчина, ранее уже судимый за причинение телесных повреждений своей сожительнице, испытывая к ней злость, не меняя пяти раз ударил женщину кулаком по лицу.

Не останавливаясь на этом, преступник схватил нож и дважды ударил им возлюбленную в плечо.

Теперь ему грозит до 2 лет лишения свободы за причинение вреда здоровью.