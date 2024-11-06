Происшествия

Мужчину с двумя ведрами разыскивают в Псковской районе

63-летний Олег Михайлов пропал в деревне Подборовье-3 Псковского района, 6 ноября он ушел в лес и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, короткая стрижка, голубые глаза.

Одежда: темно-серая куртка, тёмные болоневые штаны, черная шапка, резиновые сапоги. С собой нес болоневую темно-синюю сумку, белое и прозрачное ведра.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.