Происшествия

Неизвестный ударил мужчину ножом в Великих Луках

Неизвестный ударил ножом мужчину в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Великолукскими следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

По предварительной информации, 7 ноября на улице Некрасова мужчина 1960 года рождения получил ножевое ранение от неизвестного лица. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Действия полиции направлены на установление причастного к совершению преступления лица, а также на уточнение всех обстоятельств случившегося