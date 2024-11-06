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Неизвестный ударил мужчину ножом в Великих Луках

08.11.2024 19:38|ПсковКомментариев: 0

Неизвестный ударил ножом мужчину в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УМВД России по Псковской области.

Великолукскими следователями возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК РФ.

По предварительной информации, 7 ноября на улице Некрасова мужчина 1960 года рождения получил ножевое ранение от неизвестного лица. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Действия полиции направлены на установление причастного к совершению преступления лица, а также на уточнение всех обстоятельств случившегося

Теги: #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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