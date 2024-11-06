Происшествия

Пскович попался на уловку мошенников при покупке iPhone 13

В Пскове мужчина попался на уловку мошенников, покупая iPhone 13. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

Мужчина нашел объявление на «Авито» о продаже iPhone 13 за 26 000 рублей. Продавец предложил перейти в другой мессенджер для общения и прислал видео с товаром. Они договорились об отправке через СДЭК. После того как продавец сообщил об отправке, мужчина перевел 26 000 рублей, но телефон так и не получил.

Теперь по этому факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.