Происшествия

Псковичку обманули на 154 тысячи рублей на «курсах программирования»

Псковичка потеряла 154 тысячи рублей из-за обмана на «курсах программирования». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

Псковичке позвонила незнакомая женщина и предложила пройти бесплатные курсы по программированию, для этого необходимо было пройти собеседование, которое назначили на определенный день.

В установленный день позвонила другая девушка, которая пояснила, что собеседование будет проходить на платформе, на которую будет дана ссылка. Псковичка перешла по ссылке, начался видеозвонок с молодым человеком, который попросил включить демонстрацию экрана, чтобы он мог объяснить, куда переходить на платформе университета. В ходе общения молодой человек предложил псковичке пройти курсы по аналитике в течение 6 месяцев бесплатно, а затем за 8 120 рублей в месяц. Также он предложил проверить возможность получить рассрочку для оплаты обучения через 6 месяцев. Для этого необходимо было сообщить Ф.И.О., дату рождения, паспортные данные, номер телефона и адрес электронной почты.

После введения указанных данных девушке на телефон поступило сообщение от банка с кодом, который девушка никому не сообщала. Далее по инструкции от молодого человека девушка перешла по другой ссылке для обучения онлайн на образовательной платформе. Видеозвонок закончился.

Далее девушке на электронную почту поступило сообщение о том, что она оплатила обучение на онлайн-платформе, а также девушка обнаружила сообщение, что имеется сообщение от банка, что ей одобрен заем на сумму 154 000 рублей.

В полицию обратились с заявлением, и следователи возбудили уголовное дело по факту кражи. Максимальное наказание за это преступление — до шести лет лишения свободы.