Происшествия

Пропавшая мать четырех детей была найдена в Великих Луках в гостях у знакомых

Розыск 39-летней псковички, многодетной матери, завершен, женщина жива. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: поисковый отряд «След»

12 ноября великолукским поисковым отрядом «След» была распространена информация о розыске многодетной матери, которая 10 ноября поехала в Великие Луки. В полицию с заявлением о пропаже обратился родственник.

Вечером 12 ноября местонахождение женщины было установлено: она находилась у знакомых в южной столице региона. Родственники псковички были оперативно оповещены. По данным правоохранителей, жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.