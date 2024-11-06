Происшествия

Великолучанин отправится в тюрьму за разбой и грабеж в отделениях Почты России

В Великолукском городском суде завершился процесс по делу местного жителя, обвиняемого в двух хищениях денег, совершенных в отделениях Почты России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Суд признал обвиняемого виновным в разбое и грабеже. Он совершил свои преступления в 2018 и 2020 годах.

21 ноября 2018 года он, используя инструмент, проник в служебное помещение почтового отделения в Великих Луках через окно. Там он напал на сотрудницу, распылив ей в лицо газ, угрожая убийством. В результате он похитил инкассаторскую кассету с денежными средствами в сумме 1 437 000 рублей.

15 января 2020 года преступник проник в почтовое отделение в Пскове, снова применив силу к работнице почты. Он толкнул её, и она упала. Похитив инкассаторскую кассету с деньгами в сумме 1 700 000 рублей, а также похитив около 450 000 рублей из стола, он скрылся с места преступления.

Хотя подсудимый не признал вину, он был изобличён в совершении разбоя и грабежа совокупностью исследованных в судебном заседании доказательств.

В итоге мужчине назначено наказание – 8 лет и 7 месяцев строгого режима. Гражданский иск АО «Почта России» удовлетворен частично.