 
Происшествия

Любителя шоколада будут судить в Пскове

0

63 – летнего псковича, совершившего кражу восьми шоколадок, будут судить, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова. 

«В декабре 2025 года мужчина направился в магазин самообслуживания, чтоб посмотреть предлагаемый товар и совершить покупки. Поскольку денег у него с собой было мало – мужчина решил что – нибудь украсть. Он подошел к стеллажу с шоколадом и взял  8 больших плиток шоколада "Бабаевский Элитный горький, 150 г". Мужчина положил шоколад в пакет и вышел из магазина. В дальнейшем шоколад он съел», - рассказали в прокуратуре.

Всего мужчина украл шоколад на сумму 2636 рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативное наказание, одно из которых- лишение свободы на срок до двух лет.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026