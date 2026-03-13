Любителя шоколада будут судить в Пскове

63 – летнего псковича, совершившего кражу восьми шоколадок, будут судить, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

«В декабре 2025 года мужчина направился в магазин самообслуживания, чтоб посмотреть предлагаемый товар и совершить покупки. Поскольку денег у него с собой было мало – мужчина решил что – нибудь украсть. Он подошел к стеллажу с шоколадом и взял 8 больших плиток шоколада "Бабаевский Элитный горький, 150 г". Мужчина положил шоколад в пакет и вышел из магазина. В дальнейшем шоколад он съел», - рассказали в прокуратуре.

Всего мужчина украл шоколад на сумму 2636 рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает альтернативное наказание, одно из которых- лишение свободы на срок до двух лет.