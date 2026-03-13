Росгвардейцы задержали 18-летнюю псковичку, подозреваемую в краже телефона у работника кафе

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 18-летнюю жительницу Пскова по подозрению в хищении мобильного телефона у работника кафе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Срабатывание тревожной сигнализации произошло 12 марта в одном из кафе на улице Юбилейной около трех часов ночи. Прибыв на место, росгвардейцы задержали девушку, которая похитила мобильный телефон работника заведения. Ущерб составил 25 000 рублей.

Подозреваемая доставлена в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства.