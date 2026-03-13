12 человек эвакуировали ночью при пожаре на улице Труда в Пскове

Возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома произошло на улице Труда в Пскове в ночь с 12 на 13 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.
Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области
Огонь полностью уничтожил комнату, вся квартира закопчена. Из огня спасли мужчину 62-х лет, которого доставили в медицинское учреждение. Из дома эвакуировали 12 человек. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электроприбора.
На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.