12 человек эвакуировали ночью при пожаре на улице Труда в Пскове

Возгорание в квартире пятиэтажного жилого дома произошло на улице Труда в Пскове в ночь с 12 на 13 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Огонь полностью уничтожил комнату, вся квартира закопчена. Из огня спасли мужчину 62-х лет, которого доставили в медицинское учреждение. Из дома эвакуировали 12 человек. Предположительной причиной стал аварийный режим работы электроприбора.

На месте работали восемь специалистов МЧС России и три единицы техники.