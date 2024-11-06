Происшествия

Хозяйственная постройка горела в Гаражном проезде в Пскове

Возгорание хозяйственной постройки произошло 14 ноября в Гаражном проезде в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Возгорание произошло в 23:44. Предварительно, причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печи. Огнеборцами спасено строение. Пожар ликвидировали 8 специалистов и 3 единицы техники.

А в ночь на 15 ноября в 00:36 поступило сообщение о возгорании бесхозного строения на улице Юры Иванова в Дедовичах. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Пожар ликвидировали 7 специалистов и 2 единицы техники.