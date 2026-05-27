В Палкино пьяный ревнивец забил сожительницу доской и угрожал ей убийством

Прокурор Палкинского округа утвердил обвинительный акт в отношении 38-летнего мужчины, который угрожал убийством своей сожительнице, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В ходе предварительного расследования правоохранительные органы установили, что обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры на почве ревности взял отрезок деревянной доски. Он нанёс им не менее 22 ударов по голове, туловищу и рукам женщины. В процессе избиения мужчина высказывал в её адрес угрозы убийством. Женщина воспринимала эти угрозы как реальные, поскольку обвиняемый вёл себя агрессивно, а его слова сопровождались насильственными действиями.

Санкция части 1 статьи 119 УК РФ за угрозу убийством предусматривает наказание, включая лишение свободы на срок до двух лет.