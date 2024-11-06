Происшествия

Работник псковской компании «Уклад» травмировал пальцы при работе на линейном станке

Работник псковского акционерного общества «Уклад» получил травму пальцев левой кисти при работе на линейном станке. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции труда Псковской области.

При работе на станке в литейном цеху получил травму руки наладчик термопластавтомата. Работник остановил станок, но задел рукой движущийся по инерции вал. Подоспевшие коллеги обработали раны, наложили повязку, вызвали скорую медпомощь. В результате нечастного случая у 35-летнего мужчины диагностированы ушибленные раны пальцев левой кисти.

Установлено, что инструктажи с работником проведены своевременно, необходимыми средствами индивидуальной защиты обеспечен. Причиной несчастного случая стала поспешность пострадавшего.

По результатам несчастного случая на производстве со всеми работниками литейного цеха проведен внеплановый инструктаж по технике безопасности.

Акционерное обществе «Уклад» специализируется на производстве пластмассовых изделий и оптовой торговле санитарнотехническим оборудованием.