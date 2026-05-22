Порховичка украла телефон подруги и заплатит 35 тысяч рублей штрафа

Порховичка оштрафована за кражу телефона, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе рассмотрения уголовного дела установлено, что в начале сентября 2025 года женщина около своего дома нашла мобильный телефон, утерянный знакомой, стоимостью 17 000 рублей. Подсудимая, вспомнив личную обиду на свою подругу, решила не возвращать ей найденный телефон, оставила гаджет себе.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ, учитывая наличие смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 35 000 рублей.