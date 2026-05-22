Безработный молодой человек ограбил женщину в Новосокольниках

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» по горячим следам раскрыли грабеж, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в Новосокольниках молодая горожанка обратилась за помощью в полицию. Она сообщила, что 21 мая около 14:00 возле дома по улице Отса у нее похитили сотовый телефон.

Сотрудники МО МВД России «Новосокольнический» провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и в кратчайшие сроки установили личность молодого человека, подозреваемого в совершении данного противоправного деяния.

Это – 19-летний безработный ранее судимый знакомый потерпевшей. В его отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 «Грабеж» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. Ведется следствие. Похищенное изъято.