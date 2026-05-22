Жители Псковского округа и Острова перевели мошенникам более 600 тысяч рублей

Неустановленные лица под видом правоохранителей и сотрудников финансовых организаций обманным путем ввели в заблуждение нескольких жителей Псковского муниципального округа и города Острова, завладев их денежными средствами на общую сумму более 600 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как выясняется, своим собеседникам мошенники настоятельно рекомендовали во избежание серьезных финансовых потерь срочно перевести сбережения на «безопасные счета», а также произвести их декларирование, что те и сделали.

Убедившись, что их обманули, потерпевшие обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.