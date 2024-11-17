Происшествия

Работница столовой детского сада в Великих Луках получила ожоги нескольких частей тела

Термические ожоги кисти, стопы и бедра получила работница МБДОУ Детский сад №17 города Великие Луки. В расследовании несчастного случая принимала участие государственная инспекция труда в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в инспекции труда Псковской области.

Причиной несчастного случая стала неосторожность пострадавшей. В помещении кухни детского сада две сотрудницы снимали с плиты бак с горячим содержимым. Одна из работниц, 28-летняя девушка, не удержала ручку бака, который наклонился, и жидкость полилась на пол и на ноги самой девушки. Пострадавшая поскользнулась на полу и упала в горячую лужу. Другая сотрудница помогла ей подняться, а также вызвала скорую медпомощь. В результате несчастного случая работницы установлены термические ожоги кисти, стопы, бедра.

В целях устранения причин несчастного случая для сотрудников провели внеплановый инструктаж по охране труда для работников кухни.