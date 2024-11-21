Происшествия

Судимая псковичка вновь незаконно прописала иностранца

Ранее судимая псковичка фиктивно поставила на миграционный учет иностранного гражданина и получила штраф. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

Мировой суд судебного участка №43 города Пскова признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

Установлено, что 10 июля осужденная без намерения предоставить жилое помещение для проживания иностранному гражданину фиктивно поставила его на учет через Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Псковской области, предоставив перечень необходимых документов. Последний также не намеревался проживать у нее по месту жительства.

Ранее псковичка привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления, судимость в установленный порядок и сроки не погашена.

При даче пояснений вину осужденная признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, при производстве дознания явилась с повинной, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в совершении указанного преступления и на основании статьи 70 УК РФ назначил ей наказание в виде штрафа, который необходимо уплатить в течении 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.