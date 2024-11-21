Происшествия

Хозпостройка горела в псковской деревне из-за неисправности печи

Хозяйственная постройка горела в деревне Рябово Псковского района 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Информация о возгорании поступила в ведомство в 20:43. Возможной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

Огнеборцы спасли две хозяйственные постройки. Пожар на площади 12 «квадратов» ликвидировали 6 специалистов и 2 единицы техники.