Происшествия

Жители Пскова и Гдовского района лишились денег после общения с мошенниками

Несколько жителей Пскова и Гдовского района доверились злоумышленникам и лишились крупной денежной суммы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные, которые под разными предлогами, в том числе для предотвращения незаконного оформления на собеседников кредитов, а также возможности получения дополнительного заработка в Сети, ввели их в заблуждение. В общей сложности потерпевшие потеряли свыше полутора миллионов рублей, которые достались махинаторам.

Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.