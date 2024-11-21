Происшествия

Грузовой самолет потерпел крушение и упал на двухэтажный жилой дом в Вильнюсе

Грузовой самолет разбился на подлете к Вильнюсскому международному аэропорту. Об этом сообщили в ТАСС.

Фото: Baza / Telegram-канал

Инцидент произошел около 5:30 утра (7:30 по московскому). Как сообщил в эфире национального радио LRT представитель аэропорта Марюс Зелянюс, самолет упал на жилой дом.

«Самолет компании DHL упал на двухэтажный жилой дом. Согласно предварительной информации, на борту были два пилота и два сотрудника компании», - сказал он.

Одного из пилотов удалось спасти. Информации об остальных находившихся на борту пока нет. На месте происшествия работают пожарные.

Самолет летел в Вильнюс из Лейпцига.