Происшествия

Великолукский суд рассмотрит жалобу на штраф за неуплату экологического сбора

В Великолукском городском суде рассмотрят жалобу Федерального казённого учреждения «Следственный изолятор №2» управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Псковской области на решение о наложении административного штрафа за неуплату экологического сбора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в суде.

Как следует из материалов дела, учреждение не внесло плату за негативное воздействие на окружающую среду за 2023 год в установленные законодательством сроки. В результате проведённой проверки Северо-Западным региональным управлением Роспотребнадзора были выявлены нарушения, и учреждение привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Представитель учреждения не согласился с решением и направил жалобу в суд. Рассмотрение дела назначено на 18 декабря.