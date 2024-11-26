Происшествия

Двухэтажный дом горел в Великих Луках

Пожарные ликвидировали возгорание в двухэтажном жилом доме на Октябрьском проспекте в Великих Луках 26 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Причиной, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Для ликвидации возгорания привлекли 9 специалистов и 2 единицы техники.

А в 11:56 поступило сообщение о возгорании в жилом доме в деревне Старая Пустошка Пустошкинского района. Возможной причиной стало короткое замыкание электропроводки. Пожарные МЧС России спасли жилой дом и три надворные постройки.

Также специалисты МЧС России ликвидировали возгорание дачного дома в садовом некоммерческом товариществе «Великорецкое-2» Псковского района. Причиной, предположительно, стало нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Для тушения пожара привлекли 11 специалистов и 3 единицы техники.