Житель Псковского района отправится на исправительные работы за кражу 55 тысяч рублей

Наказание в виде исправительных работ будет отбывать 32-летний житель Псковского района, совершивший кражу денег из барсетки (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.
В судебном заседании установлено, что днем 11 июля мужчина на одной из улиц в селе Середка Псковского района обнаружил мужскую барсетку с деньгами, которую ранее потеряла компания молодых людей, которые возвращались с Серебряного озера.
Далее злоумышленник похитил из барсетки деньги в сумме 55 000 рублей, причинив потерпевшему значительный материальный ущерб.
По результатам рассмотрения дела суд, с учетом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (признание вины, активное способствование раскрытию и расследованию преступления) и отсутствия отягчающих обстоятельств, назначил виновному наказание в виде 1 года 3 месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.
Приговор суда не вступил в законную силу.