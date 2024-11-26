Происшествия

Похититель части средств на ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове получил штраф

Прокуратура поддержала государственное обвинение в отношении руководителя юридического лица по уголовному делу о хищении бюджетных денежных средств, выделенных на ремонт стадиона «Локомотив» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковской области.

В суде установлено, что директор общества с ограниченной ответственностью в 2020 году в рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по ремонту асфальтобетонного покрытия на стадионе «Локомотив» произвел работы в меньшем объеме, чем определено в локальной смете.

Действуя из корыстных побуждений, путём обмана членов приёмочной комиссии, а также представителя муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа по футболу "Стрела"», умышленно используя документы, содержащие заведомо ложные сведения о стоимости фактически выполненных работ по договору, он совершил хищение бюджетных денежных средств, принадлежащих муниципальному образованию «Город Псков», выделенных за счёт средств городского бюджета на 2020 год в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта, организация отдыха и оздоровления детей» на общую сумму более 225 тысяч рублей.

Причиненный муниципальному образованию «Город Псков» ущерб возмещен в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей.