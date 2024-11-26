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Следователи СК проводят осмотр места гибели двоих детей при пожаре в Островском районе. ВИДЕО

Следователи СУ СК по Псковской области проводят осмотр места происшествия в деревне Демешкино Островского района, где на пожаре погибли двое несовершеннолетних. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СКР по Псковской области / Telegram-канал

Напомним, 27 ноября двое несовершеннолетних погибли при пожаре в деревне Демешкино Островского района Псковской области. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух мальчиков 3 и 16 лет.

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Позднее было опубликованно видео с места происшетсвия.