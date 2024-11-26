Происшествия

Двое несовершеннолетних погибли во время пожара в Островском районе

Двое несовершеннолетних погибли при пожаре в деревне Демешкино Островского района Псковской области сегодня вечером, 27 ноября. Уголовное дело возбудили Островским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК России по Псковской области.

Фото: СУ СК России по Псковской области/ Telegram-канал

По данным следствия, в вечернее время 27 ноября 2024 года в деревне Демешкино Островского района произошло возгорание частного дома, в котором находилась семья из трех человек. При пожаре погибли несовершеннолетние 2008 и 2021 года рождения. Мать детей в тяжелом состоянии госпитализирована в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа в составе руководства и сотрудников отдела криминалистики следственного управления и следователей территориального следственного отдела.

Следователи совместно с сотрудниками МЧС проводят осмотр места происшествия, изъяты предметы и образцы веществ, по которым назначена пожарно-техническая судебная экспертиза для установления причины и источника возгорания.

Проводятся другие следственные действия для установления всех обстоятельств трагедии.