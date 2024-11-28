Происшествия

Суд по делу о сотрудничестве с иностранным государством начался в Пскове

В Псковском областном суде началось рассмотрение уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в установлении и поддержании отношений сотрудничества на конфиденциальной основе с представителем иностранного государства, международной либо иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации (статья 275.1 УК РФ).

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области, в рамках судебного разбирательства суд перешел к исследованию доказательств и рассмотрел вопрос о мере пресечения.