Происшествия

Более 800 тысяч рублей передали мошенникам жители Псковской области

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей Псковской области лишились в общей сложности более 800 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Гдова, Бежаниц и Дно звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банков и других организаций, а также менеджерами по инвестициям. И под разными предлогами завладели их сбережениями. В частности, искателям «быстрых» денег мошенники предложили дополнительный заработок в Сети.

Другим доверчивым людям они сообщили, что некие аферисты собираются совершить попытки несанкционированного доступа к их банковским счетам. И в связи с этим предложили собеседникам срочно перевести денежные средства на «безопасные счета», что те и сделали.

В итоге, потерпевшие потеряли в совокупности свыше 800 тысяч рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.