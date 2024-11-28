Происшествия

Более миллиона рублей потеряли жители Псковской области после общения с мошенниками

Некоторые жители Псковской области лишились в общей сложности более миллиона рублей в результате мошеннических действий неустановленных злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Пустошкинского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков, биржевыми брокерами. И под разными предлогами завладели их сбережениями.

В частности, искателям «быстрых» денег махинаторы предложили дополнительный заработок за счет инвестиций на одной из интернет-платформ. Другим собеседникам они сообщили, что некие аферисты будто бы собираются совершить попытки несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем якобы следует незамедлительно перевести деньги на «безопасные счета», что доверчивые люди и сделали.

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.