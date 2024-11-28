Происшествия

Работнику Псковского котельного завода раздробило пальцы левой стопы

Упавший предмет раздробил пальцы левой стопы работнику Псковского котельного завода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае с работником Псковского котельного завода. Во время исполнения трудовых обязанностей получил травму 57-летний мужчина. Упавший на ногу работника тяжелый предмет раздробил пальцы левой стопы.

Подробности происшествия уточняются.