Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Быть классным
Готовим сами Как в ресторане
Обследования без очередей и хамства
оценка качества Псковских педагогов
Третий этап Муниципальная реформа
любить людей БЫТЬ ДОБРУ
Шел в Европу попал в ЦВСИГ
«Истфакт» Ленин в Пскове
«Легкая кухня»: творожная запеканка
Потягнем за Отечество!
Что привезти из Пскова?
Денис Иванов о фермерских рынках
От стекляшки до «чебурашки»
 
 
 
ещё Происшествия 28.11.2024 08:090 Следователи проводят осмотр места гибели двоих детей при пожаре в Островском районе. ВИДЕО 03.12.2024 16:430 Работнику Псковского котельного завода раздробило пальцы левой стопы 03.12.2024 16:040 Сотрудница псковского лицея сломала стопу на работе 03.12.2024 13:060 Псковичка предстанет перед судом за избиение полицейского ногами  03.12.2024 12:170 Житель Палкино получил почти 3 года принудительных работ за кражу забора 03.12.2024 09:580 Четыре жилых дома спасли пожарные в Плюсском районе
 
 
 
Самое популярное 26.11.2024 09:415 Шлюхам дороже, или Почём проезд на красный 03.12.2024 11:360 В Пскове насмерть сбита женщина 01.12.2024 18:590 Умерла актриса Великолукского драматического театра Людмила Бортко 26.11.2024 10:350 Красота и безобразие 29.11.2024 15:063 Директор сменился у регоператора по обращению с ТКО «Экогрупп»
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Работнику Псковского котельного завода раздробило пальцы левой стопы

03.12.2024 16:43|ПсковКомментариев: 0

Упавший предмет раздробил пальцы левой стопы работнику Псковского котельного завода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственной инспекции труда в Псковской области.

В Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило извещение о несчастном случае с работником Псковского котельного завода. Во время исполнения трудовых обязанностей получил травму 57-летний мужчина. Упавший на ногу работника тяжелый предмет раздробил пальцы левой стопы.

Подробности происшествия уточняются.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поможет ли увеличение штрафов решить проблему парковки на зеленых зонах?
В опросе приняло участие 47 человек
03.12.2024, 18:010 Новое меню в ресторане «Лёвенъ» станет более «понятным» для псковичей 03.12.2024, 17:580 «Гайд-парк»: Антон Минаков об итогах года, изменениях в ЛДПР и 80-летии Жириновского. ВИДЕО 03.12.2024, 17:560 Продавец требуется в магазин «Деревня Соловьи» в Острове 03.12.2024, 17:550 Из тыквы можно приготовить всё — бренд-шеф ресторана «Лёвенъ»
03.12.2024, 17:450 Декада инвалидов проходит в Псковском музее 03.12.2024, 17:420 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 декабря 03.12.2024, 17:421 У власти не место случайным людям — Андрей Козлов 03.12.2024, 17:350 Дизайн-код на существующие ларьки будет распространяться частично — Андрей Ульянов
03.12.2024, 17:340 Новогодние желания пятерых детей из Великих Лук исполнил Александр Козловский 03.12.2024, 17:280 В Пскове возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. ФОТОРЕПОРТАЖ 03.12.2024, 17:240 Андрей Козлов: В системе управления должен быть единый лидер 03.12.2024, 17:150 Осенью в псковском перинатальном центре родились 12 пар двойняшек
03.12.2024, 17:130 Более 50 классов в Псковской области перевели на дистанционное обучение из-за ОРВИ 03.12.2024, 17:110 Директор фестиваля «Пушкин. Михайловское»: У нас действительно звёздное жюри 03.12.2024, 17:000 СОБЫТИЕ: Памятный ритуал в День Неизвестного солдата в Пскове 03.12.2024, 17:000 Спортивный зал «Супер фитнес» в Пскове дарит подарки
03.12.2024, 16:550 Псковичи в поисках новогоднего настроения: куда бежать, что делать? 03.12.2024, 16:470 До -5 градусов и мокрый снег прогнозируют в Псковской области 4 декабря 03.12.2024, 16:430 Работнику Псковского котельного завода раздробило пальцы левой стопы 03.12.2024, 16:300 Больше четверти DDoS-атак на ТЭК в октябре пришлись на Северо-Запад — аналитики
03.12.2024, 16:270 «Гонки по вертикали»: планка для партии власти, путь реформ и Победа-80 как вызов 03.12.2024, 16:120 Председателем регионального профсоюза образования переизбрана Наталья Горбачева 03.12.2024, 16:080 Любовь Разина стала новым председателем ТИК Дновского района 03.12.2024, 16:070 Мы сделали выводы — Антон Минаков о прошедших муниципальных выборах
03.12.2024, 16:040 Сотрудница псковского лицея сломала стопу на работе 03.12.2024, 15:530 Директор «Михайловского»: С начала года мы приняли почти 900 000 посетителей, но фестиваль анимации — событие скорее камерное 03.12.2024, 15:490 Проезд на красный сигнал светофора стал причиной тройного ДТП на Запсковье. ВИДЕО 03.12.2024, 15:480 Андрей Козлов выразил надежду на преобразование трех районов в округа до сентября
03.12.2024, 15:360 Свыше 40 тысяч обращений обработал ЦУР Псковской области за год 03.12.2024, 15:330 Антон Минаков: Если задачи на выборах не будут выполнены, грозит смена руководства 03.12.2024, 15:160 Возложение цветов и венков в честь Дня Неизвестного солдата состоялось в Великих Луках 03.12.2024, 14:570 Требования к вывескам в типовой застройке допускают больше цветовых решений — Андрей Ульянов
03.12.2024, 14:560 Директор «Михайловского»: Идея фестиваля литературы и анимации носилась над нами как воздушный шарик 03.12.2024, 14:500 В Пскове самым активным днём «Чёрной пятницы» стал четверг — аналитики 03.12.2024, 14:460 Михаил Ведерников и Александр Борисов возложили венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве 03.12.2024, 14:345 Поставить памятник Жириновскому вместо Ленина в Пскове предложил Антон Минаков
03.12.2024, 14:240 Олег Савельев рассказал об успехах ТОС «Поляна сказок» в Куньинском районе 03.12.2024, 14:200 Профсоюз образования за четыре года выявил 860 нарушений по итогам проверки псковских работодателей 03.12.2024, 14:130 Экс-координатор ЛДПР в Псковской области ушел в IT 03.12.2024, 14:091 Появилось видео с места ДТП у Дома офицеров в Пскове
03.12.2024, 13:560 Антон Минаков может вновь стать координатором регионального отделения ЛДПР 03.12.2024, 13:490 Численность членов профсоюза работников образования в Псковской области приблизилась к 9,5 тысячи человек 03.12.2024, 13:420 Более 700 вывесок обновили в Пскове за год 03.12.2024, 13:200 Рейтингомер: новые варяги, персек без «Доширака» и пол-лимона себе любимому. ВИДЕО
03.12.2024, 13:170 Полная программа фестиваля «Пушкин. Михайловское» опубликована в Сети 03.12.2024, 13:130 Началось строительство пешеходного моста через протоку между озерами в Усвятах 03.12.2024, 13:070 Команда великолукского завода «ЗЭТО» победила в конкурсе изобретателей 03.12.2024, 13:060 Псковичка предстанет перед судом за избиение полицейского ногами 
03.12.2024, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Что дает введение дизайн-кода? 03.12.2024, 13:010 Белочка стала маскотом пермского наркодиспанера 03.12.2024, 12:580 Александр Борисов: Сохранить память о подвигах наших предков – основная задача РВИО 03.12.2024, 12:520 Мелодии из балета «Щелкунчик» заменят школьные звонки в декабре
03.12.2024, 12:360 Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: бренд-шеф ресторана «Лёвенъ» Евгений Васильев об участии в кулинарных проектах на ТВ 03.12.2024, 12:260 Михаил Ведерников: В области проживают более 45 тысяч людей с ограничениями по здоровью 03.12.2024, 12:221 Память павших воинов почтили в Пскове в День Неизвестного солдата 03.12.2024, 12:170 Житель Палкино получил почти 3 года принудительных работ за кражу забора
03.12.2024, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Антоном Минаковым 03.12.2024, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 декабря 03.12.2024, 12:010 Каток в Финском парке оборудуют после понижения температур — глава Пскова 03.12.2024, 11:540 Два автомобиля столкнулись в районе Дома офицеров в Пскове
03.12.2024, 11:510 Пожарно-тактические учения проводят в общежитии на Запсковье 03.12.2024, 11:470 Порядка 8 тысяч человек посетили выставку о народе сето в Коломне 03.12.2024, 11:360 В Пскове насмерть сбита женщина 03.12.2024, 11:300 Спрос на подшивание одежды под Новый год вырос на 25% – аналитики
03.12.2024, 11:270 Вечный огонь оборудуют на воинском мемориале в деревне Ершово Псковского района 03.12.2024, 11:170 «Кузница»: Что дает введение дизайн-кода? 03.12.2024, 11:101 Вопрос о массовых новогодних гуляниях в Пскове прорабатывается — Борис Елкин 03.12.2024, 11:030 В России с 2025 года запустят программу «Земский тренер»
03.12.2024, 10:591 Проезд на красный сигнал светофора стал причиной ДТП на Рижском проспекте в Пскове. ВИДЕО 03.12.2024, 10:550 «Дневной дозор»: Чем обрабатывать дороги зимой? 03.12.2024, 10:550 «Санкт-Петербургский балет» покажет спектакль «Щелкунчик» в псковской филармонии 03.12.2024, 10:510 Новые новогодние украшения для Пскова в этом году не закупали — Борис Елкин
03.12.2024, 10:460 «Дело вкуса»: бренд-шеф ресторана «Лёвенъ» Евгений Васильев об участии в кулинарных проектах на ТВ 03.12.2024, 10:360 Фотофакт: Цветы распустились в первый день зимы в Святогорском монастыре 03.12.2024, 10:291 Владимир Кузь: Убирать и обрабатывать улицы важно своевременно 03.12.2024, 10:210 Пасмурный декабрь с частыми осадками ожидается в Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru