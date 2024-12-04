Происшествия

Возбуждено уголовное дело за незаконную вырубку сосен в Палкинском районе

Неизвестный незаконно срубил 49 деревьев вблизи деревни Горбово Палкинского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Фото: Архив ПЛН

В ходе расследования установлено, что в период с июня по июль неизвестный, не имея соответствующих разрешений, вырубил 40 сосен, 7 елей и 2 осины на землях лесного фонда вблизи деревни Горбово Палкинского района. В результате Печорскому лесничеству был причинён ущерб в размере более 2 миллионов рублей.

В настоящее время следователь проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств данного уголовного дела.

Санкция части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает альтернативные виды наказаний, такие как штраф в размере до трёх миллионов рублей, принудительные работы на срок до пяти лет и лишение свободы на срок до семи лет.