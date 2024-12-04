Происшествия

Жительница Великого Новгорода приехала в Псков и украла детские вещи на 37 тысяч рублей

Жительница Великого Новгорода, совершившая кражу одежды из магазина на 37 000 рублей, предстанет перед судом в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Пскова.

В августе жительница Великого Новгорода приехала в Псков с целью посетить достопримечательности. После приезда на автовокзал она решила пообедать и направилась в один из торговых центров города.

Находясь в торговом центре, женщина поела и направилась в магазин одежды, чтобы присмотреть подарки для своих близких. Она набрала детских вещей на девочку разных ростовок, на мальчика, а также женские вещи и направилась в примерочную, где стала примерять женские платья, а остальные вещи положила на пуф в примерочной. Женщина понимала, что у нее нет денег, чтобы купить все вещи, поэтому решила их украсть.

Она оторвала бирки с вещей, а также сняла с них противокражные клипсы, разломав их руками. Часть вещей она спрятала вод свою куртку, а часть вещей положила в свою сумку, после чего покинула помещение магазина.

Среди похищенных вещей были 3 детских куртки, 2 детских джемпера, 4 детские блузки, 1 бюстгальтер, 4 женских платья. Общая сумма причиненного магазину ущерба составила 37 580 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.