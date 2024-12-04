Происшествия

Кражу сруба раскрыли в Печорском округе

Сотрудники полиции Печорского муниципального округа по горячим следам раскрыли кражу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

17 ноября в дежурную часть МО МВД России «Печорский» поступило заявление от жительницы Печорского округа. Она сообщила, что накануне ночью неизвестный вблизи деревни Задребье украл сруб беседки с остановки на автодороге Печоры - Новый Изборск.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ. В итоге полицейские установили подозреваемого. Гражданин сознался в краже сруба, о чем он указал в явке с повинной. Местонахождение сруба также было установлено.

В настоящее время уголовное дело передано в СО МО МВД России «Печорский» в связи с переквалификацией на часть 2 статьи 158 УК РФ.

Обратившаяся с заявлением женщина направила в адрес руководства отдела полиции письмо и поблагодарила сотрудников за проявленные профессионализм и оперативность в работе.