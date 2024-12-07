Происшествия

Обвиняемого в нанесении 46 ножевых ранений жене великолучанина заключили под стражу

51-летнему мужчине в Великих Луках 7 декабря избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, его подозревают в убийстве супруги. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Фото и видео: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, вечером 5 декабря обвиняемый, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с супругой и не менее 46 раз ударил ее ножом.

В судебном заседании установлено, что мужчина постоянного источника доходов не имеет, склонен к злоупотреблению спиртным. По статье обвинения ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу в пределах срока предварительного следствия на 2 месяца, по 5 февраля 2025 года, отклонив ходатайство стороны защиты об избрании более мягкой меры пресечения.