Происшествия

Жителя Пыталовского округа оштрафовали за оскорбление полицейского

36-летний житель Пыталовского муниципального округа оштрафован за оскорбление полицейского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре округа.

В суде установлено, что подсудимый в апреле, не согласившись с прохождением медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и составлением материалов по административному правонарушению, а также не желая исполнять законные требования сотрудника полиции, публично высказал в его адрес множественные слова и словосочетания, явно противоречащие общепринятым нормам поведения, рассказали в прокуратуре.

Мужчину признали виновным в совершении инкриминируемого преступления. С учетом позиции государственного обвинителя ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Приговор вступил в законную силу.