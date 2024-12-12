Происшествия

Женщину с короткой стрижкой ищу в Великих Луках

Сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки проводят поиски Надежды Валентиновны Сибиряковой, 1959 года рождения. Она ушла из дома 12 декабря 2024 года и до сих пор её местонахождение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: ОМВД России по Псковской области

Приметы: рост 162–164 см, худощавое телосложение, короткие тёмные волосы.

Всех, кто обладает информацией о её местонахождении, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки.

Контактные телефоны: дежурная часть 8(81153)5-27-94 или 02, 112.